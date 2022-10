A Novi Ligure "Tratti e ritratti": Anna Gozzo torna a esporre

NOVI LIGURE — Anna Gozzo torna a esporre nella sua Novi Ligure: venerdì 28 ottobre alle 17.30 sarà infatti inaugurata la mostra “Tratti e ritratti”, nella sala Azimut di via Roma 20. Anna Gozzo, 66 anni, ha costruito una propria identità professionale come decoratrice floreale, ma è con la frequentazione di un laboratorio esperienziale di Milano che emerge il desiderio di dare valore alla sua creatività attraverso la pittura. «Dal piacere espressivo nascono piccole mostre fino a progetti di più ampio respiro – racconta l’artista novese – Così, attraverso le figure femminili, sento di dare vita a parti di me che qualcuno ha definito “sorelle di affetti”».