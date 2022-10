Record dell'ora, i segreti di Filippo Ganna svelati al Museo

NOVI LIGURE — “I record dell’ora nella terra del ciclismo” è il titolo del nuovo evento in preparazione al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. L’appuntamento, in programma sabato 29 ottobre alle 17.00, vedrà la partecipazione di due ospiti di eccezione.

Si parte con Franco Bocca, giornalista da oltre mezzo secolo fedele cronista del mondo del pedale, che presenterà il suo nuovo libro “La terra dei Campionissimi”. Oltre a ricordare i successi straordinari di Costante Girardengo e di Fausto Coppi, Bocca allarga il raggio d’azione per dare spazio ad alcuni personaggi che, pur senza correre in bici, hanno reso grande la provincia di Alessandria in campo nazionale, nonché a tanti che sono giunti “fino a un passo dal sogno” e che hanno dedicato alla bicicletta, con impegno e passione, la loro giovinezza. Di tutti racconta singolari aneddoti, essendo riuscito a cogliere sfumature della personalità che hanno avuto riflessi sulla loro carriera.

Seguirà l’intervento di Michael A. Slawinski, professore di fisica e matematica alla Memorial University of Canada, ex corridore su pista e collaboratore al settore tecnico di Filippo Ganna, nuovo primatista mondiale sull’ora e medaglia d’oro nell’inseguimento individuale ai recenti Mondiali di ciclismo su pista di Parigi. Slawinski svelerà gli aspetti tecnici alla base delle ultime imprese sportive compiute dal campione piemontese.