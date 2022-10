Corso per barman, a Novi si replica con gli esperti della Fib

NOVI LIGURE — Prenderà il via il 19 novembre a Novi Ligure il corso di formazione per barman. Il corso – di primo livello – è organizzato dalla Fib, la Federazione italiana barman, presso il circolo ricreativo culturale “Agostino Repetto” di viale Pinan Cichero (ex All Season). Le lezioni saranno tenute da esperti della Fib, che a Novi è rappresentata da noti barman come Enrico e Christopher Rovella e Pietro Guli.

Il corso è dedicato a formare la figura professionale del barman e le sue mansioni all’interno del mondo della ristorazione. Verranno studiate le tecniche di preparazione dei cocktail e delle loro più famose varianti. Saranno anche studiati i vari distillati e i principali prodotti utilizzati e in un banco bar.

Al Crc Repetto si sono già tenuti due corsi della Fib. Il primo, a marzo, ha visto diplomarsi Francesca e Claudio Arsenie, Alice Frisone, Lorenzo Calderone, Federico Perone e Marco Giambrone. A giugno invece hanno partecipato Clarissa Picari, Maristela e Nicole Magalhães, Anny Mercedes Cruz, Jacopo Olivioni, Eugenio Semino, Luca Giambrone, Andrea Arzani e Simone Arfini.