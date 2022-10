Novi, in caserma torna l'alzabandiera dei Leoni di Liguria

NOVI LIGURE — Sabato 5 novembre torna a Novi Ligure la cerimonia dell’alzabandiera e la commemorazione dei caduti del 157esimo Reggimento Liguria, nel cortile della ex caserma Giorgi in via Verdi.

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti. A partire dalle 10.00 ci saranno le orazioni del commissario prefettizio Paolo Ponta, l’alzabandiera con picchetto e l’inno nazionale. Poi la consegna dei riconoscimenti agli ufficiali che facevano parte del 157esimo Reggimento e il discorso dell’ufficiale più alto in grado.

Alle 11.20 ci si trasferirà alla polveriera di Carezzano e a seguire si terrà il pranzo conviviale. Per informazioni e prenotazioni Luca Valle (347 2547042) o Maurizio Trevisiol (329 6879312).