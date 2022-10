whatsappdown in tutta Italia: disservizi sulla chat

Disservizi su WhatsApp in tutta Italia, come si legge anche su Twitter all'hashtag #whatsappdown. Le segnalazioni su piattaforme come Downdetector stanno crescendo a grande velocità - nel giro di dieci minuti scarsi sono passate da 2.000 a oltre 4.000.

Da Alessandria come da diverse città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bari e Perugia sugli altri social arrivano segnalazioni di disservizi legati all'invio e alla ricezione di messaggi. L'app non sembra riuscire a connettersi alla rete.