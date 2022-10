Sergio Gavazza, ultimo saluto all'ingegnere divenuto missionario

POZZOLO FORMIGARO — Ci sono tre paesi in lutto per la morte di Sergio Gavazza, l’ingegnere divenuto missionario: uno è Pozzolo Formigaro, la terra che gli aveva dato i natali, l’altro è Novi Ligure, dove aveva vissuto fin da ragazzo, e il terzo sta dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, ai cui abitanti aveva consacrato la sua “seconda vita”.

Sergio Gavazza – che si è spento martedì a 75 anni – dal 2009 era impegnato come missionario a Cebu, nelle Filippine, in un centro di accoglienza per le fasce più povere della popolazione. Durante il suo primo viaggio nell’arcipelago, avvenuto quasi per caso, era entrato in contatto con alcuni religiosi degli Agostiniani Scalzi e aveva iniziato un percorso di avvicinamento alla realtà delle Suore Missionarie della Carità fondate da Madre Teresa di Calcutta, fino a decidere di «stare vicino a loro in quello che rimarrà della mia vita», aveva detto.

Il rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 26 ottobre, alle 19.00 nella chiesa di San Martino a Pozzolo. I funerali saranno celebrati domani, giovedì, alle 10.30 sempre nella medesima chiesa. Sergio Gavazza lascia, tra gli altri, la figlia Maria Clelia.

