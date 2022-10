Incidente in A7, tratto chiuso tra Isola del Cantone e Vignole Borbera

SERRAVALLE - “Code causa tratto chiuso dalle 19.23 di questa sera sull’A7 tra lo svincolo di Isola Del Cantone e Vignole Borbera, in direzione Milano”.

Il sito di Autostrade segnala un incidente avvenuto dopo le 18 in quel tratto di autostrada.

Un autoarticolato si sarebbe rovesciato per cause ancora in corso d’accertamento e abbia perso il carico, della vernice, che sarebbe finito sul mando stradale e nello Scrivia.

Sul posto anche i tecnici di Arpa, insieme a Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.