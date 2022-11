POZZOLO FORMIGARO — Una pedana pesa persone è stata donato dal Lions Club di Pozzolo Formigaro alla locale residenza per anziani “San Giuseppe Cottolengo”. Le attività a favore della Rsa erano iniziate due anni fa con il precedente presidente dei Lions Maura Laveroni, con la consegna alla struttura di mascherine in un momento in cui il Covid era particolarmente diffuso e temibile. Ora con l’attuale presidente Ennio Radio il progetto di aiuto si è concluso con questa importante attrezzatura.

La pedana-bilancia permetterà infatti di valutare il peso di tutti gli ospiti della struttura, anche di quelli che per problemi motori devono utilizzare la carrozzina. La pedana è infatti in grado di accogliere contemporaneamente l'ospite e la carrozzina. Il dono è stato particolarmente apprezzato dal personale della struttura che sarà ora notevolmente facilitato per tenere sotto controllo il peso, necessario per il controllo dell’effetto di alcune terapie, ma è stato particolarmente gradito dagli ospiti stessi che hanno voluto immediatamente provarlo.

Per quanto concerne i prossimi service, i Lions di Pozzolo stanno organizzando insieme alla Società Storica del Novese e alla neonata delegazione pozzolese una conferenza che si terrà nella biblioteca di Novi Ligure sabato 19 novembre alle 17.00 e che vedrà ospite il noto storico e scrittore saggista Aldo Mola.

Società Storica, nuovo ciclo di incontri: si parte con Aldo Mola A Novi Ligure l'incontro con lo storico autore di numerose ricerche sul Risorgimento, sull'età giolittiana e sulle vicende dei Savoia

Inoltre i Lions di Pozzolo hanno aderito insieme agli altri Club della zona all’iniziativa in favore dell’associazione Parkinson di Alessandria che prevede un concerto il 26 novembre, presso il teatro Giacometti di Novi. Il Lions Club di Pozzolo aveva già affrontato il problema del Parkinson in occasione di uno degli appuntamenti dedicati alla prevenzione medica che vede come ospiti importanti specialisti; interrotti a causa della pandemia, gli appuntamenti con gli specialisti di medicina riprenderanno nei primi mesi del nuovo anno.