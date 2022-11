Società Storica, nuovo ciclo di incontri: si parte con Aldo Mola

NOVI LIGURE — Si terrà sabato 19 novembre presso la biblioteca di via Marconi 66 a Novi Ligure l’inaugurazione del nuovo ciclo degli incontri culturali della Società Storica del Novese. Dopo il successo ottenuto la scorsa estate dove gli eventi erano stati organizzati nella corte della sede della Società, i prossimi si trasferiranno in biblioteca e al Museo dei Campionissimi.

Nel primo appuntamento è prevista la presenza di Aldo Mola: storico e saggista, il professor Mola nel corso degli anni ha pubblicato numerosi testi sul tema del Risorgimento in Italia, sull’età giolittiana e sulla storia della monarchia italiana, solo per citarne alcuni. Ospite in numerosi convegni, ha partecipato più volte al programma televisivo Voyager condotto su Rai Due da Roberto Giacobbo.

A Novi, a partire dalle 17.00, proporrà una conferenza dal titolo “L’età franco napoleonica e le radici del Risorgimento d’Italia” che sarà introdotta dal vice presidente della Società Storica Enzo De Cicco che è anche l’ideatore e il curatore di queste iniziative. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e del Comune di Novi oltre alla collaborazione della biblioteca e il sostegno del Lions Club di Pozzolo Formigaro.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione tramite il numero di telefono 351 7054050 (anche WhatsApp) o l’indirizzo email societastoricadelnovese@gmail.com. Sul sito web www.societastoricadelnovese.it e sulla pagina Facebook sono disponibili tutti gli aggiornamenti degli eventi. La sede della Società Storica in via Gramsci 73 è aperta al pubblico ogni domenica mattina dalle 10 alle 12 con possibilità di visita gratuita e guidata al Museo.