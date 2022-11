Novi, strada Cassano chiusa per lavori al sottopasso della 35 bis

NOVI LIGURE — Da domani pomeriggio a Novi Ligure sarà chiusa la strada per Cassano, per lavori al viadotto della 35 bis. La chiusura interesserà il tratto urbano di strada Cassano a partire dall’intersezione tra via Verdi, via Montesanto e strada Villa Aurora.

Il cantiere – affidato alla ditta Bailo di Novi – durerà circa cinque giorni, dalle 14.00 di giovedì 10 novembre alla stessa ora di martedì 15. I lavori, spiegano dal Comune di Novi, sono stati decisi dalla Provincia «per il ripristino delle condizioni di sicurezza del viadotto della Sp 35 bis sovrastante strada Cassano».

Non potendo percorrere la strada provinciale 153, per raggiungere Cassano Spinola da Novi dovranno percorrere via Montesanto o strada villa Aurora fino all’innesto sulla 35 bis, poi immettersi sulla 35 ter e infine raggiungere tramite la strada 35 dei Giovi l’abitato di Cassano.