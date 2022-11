San Martino, bancarelle a Serravalle per la festa patronale

SERRAVALLE SCRIVIA — Enogastronomia, artigianato, curiosità, cultura e tante bancarelle per la festa patronale di San Martino, la ricorrenza più cara alla comunità di Serravalle Scrivia, in programma domenica 13 novembre. Da sempre, la fiera di San Martino richiama in paese molti visitatori e quest’anno l’amministrazione comunale ha pensato di ridisegnare il percorso riprendendo l’itinerario tradizionale della fiera che interesserà piazza Paolo Bosio, via Brodolini, via Divano, via Gramsci, piazza Vittorio Veneto e non più l’asse di via Berthoud.

Nel cuore della cittadina verrà allestito il mercato ambulante di merci varie oltre a stand selezionati di artigianato d'eccellenza, prodotti enogastronomici tipici, commercio di qualità e piccole curiosità; vetrina del sociale e del volontariato. In piazza Bosio, “Polentata d’autunno” con i cuochi della Proloco. In piazza Vittorio Veneto sarà ospitato un mercatino dedicato all’hobbistica e a qualche golosità dello “street food”. In piazza Coppi, troverà spazio il divertimento dei piccoli e dei ragazzi con l'immancabile Luna Park.

La fiera sarà anche occasione per lo “shopping d’autunno” nei negozi serravallesi che saranno eccezionalmente aperti la domenica, partecipando alla fiera promuovendo i loro prodotti di qualità e la loro professionalità negli spazi antistanti i propri esercizi, così da creare un percorso che coinvolgerà tutto il centro del paese. Uno spazio importante sarà riservato al mondo dell’associazionismo serravallese che incontrerà il pubblico negli stand dedicati dove potranno presentare le loro attività culturali, sociali, ricreative e sportive.

La fiera di San Martino sarà anche occasione per visitare gratuitamente la sala museale dedicata ai pregevoli reperti archeologici dell’antica città romana di Libarna, con la possibilità di organizzare visite guidate, a cura dell’associazione Libarna Arteventi.