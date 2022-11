"Quattro passi per Novi": aneddoti e luoghi per scoprire la città

NOVI LIGURE — Oggi alle 7.30 al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure verrà presentata la guida “Quattro passi per Novi” (Edizioni Epoké), il nuovo libro di Lorenzo Robbiano dedicato al centro storico della città. Alla presentazione, che avrà luogo grazie al patrocinio del Comune di Novi Ligure, interverranno, oltre all’autore, Rita Brugnone (direttrice di Alexala) e il giornalista Massimo Delfino.

Una passeggiata per le vie del centro storico della città tra i palazzi e le piazze che animano Novi. Le tracce di chi ha vissuto la città, tra passato e presente, si trovano nella presentazione accurata che Lorenzo Robbiano ha realizzato nell’introduzione sulle origini del centro abitato, le quattro porte, il periodo delle Fiere di cambio, la battaglia napoleonica, il tempo della seta e dei Campionissimi. Un ampio spazio è dedicato, inoltre, alle attività commerciali che si trovano tra le vie della città.

«Il libro nasce da una bella idea di qualche tempo fa sviluppata insieme all’amico Dino Bergaglio, vicepresidente del centro studi In Novitate - spiega l’autore - Io mi misi a catalogare tutte le strade di Novi, ma il numero, circa trecento, mi spaventò molto. Decidemmo allora di concentrarci sul centro storico. Nel frattempo, Dino è purtroppo mancato e io spero di essere riuscito a portare a termine quella bella idea».

Alla base c’è l’idea della valorizzazione del territorio. «Come per “Pulàjnta e saràke”, l’obiettivo è quello di dare una mano alla ripresa del territorio. Il volume è diviso in tre parti: inquadramento generale di Novi, il centro storico descritto strada per strada e infine un elenco di locali, bar, pasticcerie, agriturismi e alberghi. Sono sicuro che molti novesi non conoscano alcune cose o alcune curiosità sulla storia di Novi e delle sue figure più celebri».