Chi raccoglie semina civiltà, camminata ecologica lungo i sentieri arquatesi

ARQUATA SCRIVIA -a partire dalle 9.30.; scarpe da ginnastica, pettorina catarifrangente (se in possesso) e tanta voglia di stare insieme e di ripulire l’ambiente in cui viviamo dalla spazzatura che produciamo rappresentano gli occorrenti di una giornata che vuole sensibilizzare le persone sui temi dell'ecologia e dell'ambiente.I guanti e i sacchetti saranno forniti dalle associazioni presenti. Il ritrovo è previsto dal campo sportivo in zona Le Vaie. Per informazioni, contattare Umberto Semino al numero 345 0650983.- dall'inglese, camminata in cui si raccolgono i rifiuti che le persone hanno gettato lungo le strade, ai margini della carreggiata o lungo i sentieri -che ha organizzato in zona varie passeggiate. L'idea è quella di unire l'attività motoria con la tutela dell'ambiente.