Claudia Koll, l'attrice che ha ritrovato la fede al festival di musica sacra

BOSCO MARENGO –Domenica 26 maggio, alle 21.00, il complesso monumentale di Santa Croce, a Bosco Marengo, farà da cornice al nuovo appuntamento con il festival di musica sacra “Conflixere Mirando”. A esibirsi saranno il soprano Mirella Di Vita, il coro Cantica Nova e i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria diretti da Pierangelo Pietracatella.Il concerto sarà inframmezzato dagli interventi di Natale Spineto, docente di Storia delle religioni all’Università di Torino, e dalle letture di Claudia Koll, che proporrà testi di Sant’Agostino.: scelta dal regista Tinto Brass per il suo film “Così fan tutte” (1992), nella prima metà degli anni Novanta Claudia Koll è diventata una diva del cinema erotico italiano. Le servono diversi anni per affrancarsi da quel ruolo: ma il cambiamento non è solo artistico.. Ha anche fondato una onlus per portare aiuti in alcune zone dell’Africa. Oggi è nota soprattutto per la sua partecipazione a diverse fiction televisive della Rai (come “Linda e il brigadiere” con Nino Manfredi, “Valeria medico legale” e “Amiche”), oltre che per i suoi ruoli in cinema e teatro.Tornando al concerto di domenica,Il festival è organizzato dal dipartimento di Musica Sacra dell’Orchestra Classica di Alessandria con la direzione artistica affidata a monsignor Pietracatella (pianista, direttore di coro e attualmente ufficiale del tribunale apostolico della Rota Romana, nominato nel 2017 dal Santo Padre capo ufficio presso il medesimo tribunale).