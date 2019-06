Tentò di uccidere: fugge dalla comunità ma il padre ce lo riporta

SERRAVALLE SCRIVIA – A Torino, nel febbraio del 2016, ancora minorenne, tentò di uccidere un proprio coetaneo. Finì in una comunità a Serravalle Scrivia, da dove però il 2 giugno è scappato. Il ragazzo, S. C., oggi 21enne, è stato arrestato dai carabinieri e dovrà finire di scontare la pena in carcere. La notte del 2 giugno scorso il giovane era scappato e aveva deciso di tornare a casa, ma il padre l’ha riportato alla comunità.

Il magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di Torino ha comunque deciso di inasprire la pena nei suoi confronti, disponendo la carcerazione. I carabinieri hanno quindi tratto in arresto il giovane e l’hanno portato al carcere minorile di Torino.