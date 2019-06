Alla Giorgi tornano i leoni: in caserma festa con gli ex militari

NOVI LIGURE – Commemorare i caduti e ricordare i tanti anni in cui la Giorgi è stata la casa del 157esimo reggimento di fanteria “Liguria”. A Novi torna il raduno dei Leoni, che quest'anno faranno rivivere anche l'area addestrativa dello Scrivia. Domenica 16 giugno, nel piazzale della caserma di via Verdi a Novi Ligure, si terrà la terza cerimonia dell’alzabandiera organizzata dagli ex militari. La prima volta fu nel 2017, quando un gruppo di “vecchi” commilitoni decise di riunirsi a Novi e di dare una bella sistemata al monumento al centro del piazzale della caserma, ripulendolo e restaurandolo, e innalzando una nuova bandiera tricolore.

Domenica l’appuntamento è alle 9.00, ma la cerimonia vera e propria inizierà alle 10.00 con il discorso di benvenuto da parte degli organizzatori con l’intervento delle autorità e degli ufficiali che hanno servito nel reparto. Alle 10.20 è previsto l’alzabandiera con il picchetto d’onore e l’inno nazionale. Successivamente ci si sposterà nella ex area addestrativa dello Scrivia, dove si potrà praticare un po’ di tiro al bersaglio con i fucili da soft air. Infine il pranzo al ristorante, per il quale è gradita la prenotazione entro il 10 giugno. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 347 2547042 o 329 6879312.