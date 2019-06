Per visualizzare la diretta TV in streaming occorre aver installato sul browser Flash Player. Per attivarlo cliccare il simbolo del lucchetto posto a sinistra della barra degli indirizzi.

Non riesci a vedere la diretta streaming? Ecco una guida per il browser Chrome

Domenica i novesi saranno nuovamente chiamati alle urne per la scelta del sindaco. La partita è tra Gian Paolo Cabella, sostenuto dallo schieramento di centro destra, e Rocchino Muliere, per il centro sinistra. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Il Piccolo, Radiogold, Il Novese, l'Ovadese e Alessandrianews racconteranno in tempo reale, a partire dalla chiusura dei seggi, le fasi dello spoglio, l'attesa e la proclamazione del vincitore con una diretta da Novi con i nostri inviati che raccoglieranno le prime dichiarazioni dei candidati e le opinioni dei protagonisti. Sul canale 654 del digitale terreste e in streaming su Il Piccolo, Radio Gold e NoviOnline.