A Sarizzola si festeggia il patrono e inizia il restauro della chiesa

SARIZZOLA (COSTA VESCOVATO) – Giovedì 13 giugno il paese di Sarizzola (frazione di Costa Vescovato) sarà in festa per il santo patrono. Da cento anni, infatti, gli abitanti hanno affidato il loro territorio alla protezione di Sant’Antonio. Alle 20.30 si terrà la messa presieduta dai frati del convento di Tortona e al termine per le vie del paese si snoderà la processione per le vie del paese: infine la benedizione del “Pane di Sant’Antonio”.

Intanto a Sarizzola sono partiti i lavori per il restauro della parrocchia di SS. Fabiano e Sebastiano, costruita nel 1593. Originariamente in sassi stuccati, è stata oggetto nel corso dei secoli di molti rimaneggiamenti. Alla fine degli anni Quaranta fu decorata dal celebre Clemente Salsa, novarese di nascita ma valborberino d’adozione.

Proprio le decorazioni di Salsa saranno oggetto dei lavori di restauro, che non si possono più rimandare per una serie di problemi legati all’umidità presente nell’edificio da anni. In accordo con la Soprintendenza, si darà la precedenza alle opere murarie di consolidamento sulla facciata esterna. Dopo saranno rifatti gli impianti e infine verrà restaurato l’apparato decorativo. I costi di questo intervento sono elevati ma la comunità parrocchiale confida nelle donazioni. Per raccogliere i fondi necessari, inoltre, è stato organizzato uno spettacolo teatrale del trio “I Suroti”, sabato 27 luglio alle 21.15 nel piazzale della chiesa. I biglietti sono solo 300 e sono in vendita sul sito della parrocchia (www.parrocchiasarizzola.it).