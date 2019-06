Arquata a tutta pizza è da scoprire un morso alla volta

Lievito, acrobazia e un po' di magia. Oggi, martedì 11 giugno, dalle 18.00, Arquata Scrivia sarà a tutta pizza grazie all'iniziativa organizzata dal Comune e dal consorzio Le Botteghe nell'anno del turismo lento. Per le vie del paese ci saranno spettacoli, pizza acrobatica e laboratori per bambini “acqua e farina”. Ci saranno anche esibizioni di barman acrobatici, balli caraibici, magie musicali, gonfiabili per i più piccoli.