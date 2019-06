La Capotondi e la valigia per le ferie

Che cosa mettere in valigia per le vacanze? Lo ha spiegato ieri Cristina Capotondi protagonista all'Outlet di Serravalle. La celebre attrice, nota soprattutto per l'interpretazione in Notte prima degli esami, con tanto di candidatura come attrice protagonista ai David di Donatello, ha risposto alle domande di Ildo Damiano. Durante il talk show, la Capotondi ha spiegato che nella sua valigia non possono mai mancare le espadrillas, un pareo, un vestito leggero per la sera e un paio di sneaker. La meta preferita? Sicuramente il mare, con l'attrice che ha ricordato la sua vacanza più bella, in barca nel 2015. La Capotondi, che è anche vice presidente della Lega Calcio di Lega Pro, non ha risposto a domande in materia di pallone, ma ha confermato di conoscere i Grigi.