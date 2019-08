Scuola, nominati i nuovi dirigenti

NOVI LIGURE — Sono stati assegnati, dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, gli incarichi dirigenziali vacanti per l'anno 2019/2020. Al liceo Amaldi di Novi Ligure andrà Michele Maranzana. All'istituto comprensivo n. 2 è stata assegnata Silvia Borsano, mentre Giovanna Ravazzano andrà al n. 3. Paolo Gori è stato destinato al Cpia, il centro per l'istruzione degli adulti. L'istituto comprensivo di Arquata-Vignole sarà guidato da Andrea Botto, mentre quello di Serravalle da Carlo Oneto e quello di Gavi da Enrica Grigoli. Nessun cambiamento invece per l'istituto comprensivo n. 1 di Novi (Filippo Pelizza) e per l'istituto Ciampini-Boccardo (Mario Scarsi).

I dirigenti dovranno gestire diversi plessi scolastici. L'istituto di Gavi, ad esempio, è suddiviso in 13 plessi sparsi su otto Comuni (Bosio, Capriata d'Orba, Carrosio, Francavilla Bisio, San Cristoforo, Tassarolo, Voltaggio e ovviamente Gavi). Quello di Arquata non è da meno, avendo competenza anche sui plessi di Vignole Borbera, Grondona, Borghetto Borbera e Rocchetta Ligure. Il "Martiti della Benedicta" di Serravalle copre anche Cassano Spinola e Stazzano, mentre le scuole di Pozzolo Formigaro sono di competenza dell'istituto comprensivo n. 3 di Novi.

Qui l'elenco completo provincia per provincia Le sedi assegnate

I vincitori – come si legge nel documento ufficiale firmato dal direttore generale dell'Usr, Fabrizio Manca – avranno a partire dall'1 settembre un contratto a tempo indeterminato nel ruolo regionale della dirigenza scolastica: dal giorno dopo, dunque, i dirigenti cui è stato conferito l’incarico dovranno «assumere servizio presso la sede loro assegnata, improrogabilmente e a pena di decadenza».