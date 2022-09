La soluzione per un inverno migliore

L'autunno e l'inverno sono alle porte ed è quindi arrivato il momento giusto per attrezzare i nostri balconi e terrazzi affinché possano essere vissuti sempre al meglio, sfruttando tutte le loro potenzialità.

La proposta di Punto Tenda è la tenda invernale.

Si tratta di una tenda con una struttura interamente in alluminio, dal design ricercato ed elegante con rifiniture di pregio, dotata di telo semitrasparente, che offre la possibilità di essere movimentata a motore e telecomando per avere il massimo comfort.

La tenda invernale è la soluzione perfetta per chiudere e valorizzare i nostri spazi esterni, impedendo l'ingresso diretto delle temperature esterne e la fuoriuscita del calore dall'abitazione, perché Punto Tenda è sensibile al risparmio energetico sia in estate che in inverno.

A proposito di risparmio energetico: gli aventi diritto hanno ancora la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per le tende da sole.

