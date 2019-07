La partenza del Giro Rosa ha segnato una data importante per Cassano Spinola e Roquette Italia: per la prima volta, infatti, l’azienda è stata main sponsor della prima tappa di un evento sportivo internazionale come la competizione ciclistica che rappresenta la versione al femminile del Giro d’Italia.

IL REDAZIONALE - Roquette a sostegno del Giro Rosa, evento per salute e sport