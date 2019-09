Sangria al Gavi Docg: successo per la Cantina Produttori del Gavi

GAVI — Serata di cultura enogastronomica alla Cantina Produttori del Gavi venerdì 23 agosto. L’evento “Il Gavi incontra la Spagna” è stato un grande successo. Daniele Pestarino, che gestisce il ristorante Malagavi con cucina spagnola a Genova, ha preparato e servito sull’ampio piazzale della Produttori del Gavi una cena spagnola le cui portate erano: aperitivo con sangria al Gavi Docg, paella di pesce fresco andalusa e crema catalana. Hanno accompagnato le portate le numerose etichette di Gavi Docg della Produttori del Gavi.

Una serata per dimostrare la versatilità del Gavi Docg della Produttori che in maniera impeccabile ha sostituito il classico rosso per la sangria e ha perfettamente accompagnato la paella di pesce e la crema catalana.

La Produttori del Gavi è una delle cantine più antiche di Gavi e vanta ben 70 soci conferitori che hanno i loro vigneti dislocati all’interno della Docg Gavi. Da qui tutta la gamma di profumi e sapori che il territorio del Gavi possa offrire. Davvero una grande ricchezza nella rappresentatività. Davvero una vasta scelta di etichette Gavi per tutti i palati.

La serata del 23 culmina poi con l’incontro tra il presente e il passato, in soluzione di continuità: l’incontro tra il presidente attuale Semino Gianfranco e il nonno dello chef Daniele, Ezio Pestarino, che insieme con suo padre e altri 10 soci fondatori, iniziarono l’importante storia della Produttori del Gavi nel lontano 1951.

La serata è stata una collaborazione tra la Produttori del Gavi e i suoi soci: il socio Ortociccio che ha offerto la frutta per la sangria e il socio Giuliano che ha offerto il tagliere di salumi che accompagnava la sangria. Ma in realtà tutti i soci erano presenti con il loro lavoro, il loro impegno instancabile, la loro passione. Si ringraziano sentitamente tutti i soci conferitori e tutti colori che hanno voluto trascorrere una serata di “mezza estate” con la Produttori del Gavi e i suoi vini.

