Puntotenda festaggia il suo 20° anniversario

Per i professionisti dell’ombra, nati nel 1999, è stato raggiunto un traguardo importante: 20 anni di attività. Puntotenda, leader nelle soluzioni per la casa, si caratterizza da sempre per la qualità dei prodotti unita alla passione per il design e all’attenzione per il cliente.

L’azienda nasce appunto nel 1999 con l’intento di soddisfare le esigenze degli abitanti di Gavi e il circondario comprendente i paesi della Val Lemme e della Valle Scrivia, offrendo le migliori soluzioni innovative per le schermature solari. Dopo pochi anni, affermano Alessandro e Donatella, i responsabili Puntotenda: “è stato necessario aprire un secondo punto vendita a Tortona, poiché le richieste dei clienti erano davvero molte. Da qui il boom di successo e il decollo dell’attività”.

Come ricordano i proprietari, in quegli anni il contesto economico era florido. Successivamente ci sono stati diversi mutamenti con situazioni non sempre favorevoli per l’azienda, che, nonostante ciò, sono state egregiamente affrontate continuando l’attività, cavalcando i trend del momento e le richieste in modo da offrire soluzioni sempre innovative e versatili.

Oggi Puntotenda risponde prevalentemente al bisogno di soluzioni per tende e copertura di alta qualità, diversamente dai primi tempi in cui principalmente la richiesta riguardava tende solari più semplici; questo ancora una volta indica la volontà e la prontezza dell’azienda nello stare al passo con i tempi e le esigenze dei clienti.

Come spiegano Donatella e Alessandro, responsabili Puntotenda: “Il cliente per noi è tutto, capirne le esigenze, i gusti e le aspettative è un focus importante per la nostra attività. L’apprezzamento da parte dei nostri clienti è importante e ci gratifica molto. Anche la clientela è cambiata nel corso degli anni, oggi le persone sono sempre più informate grazie ad internet, sono competenti e richiedono un prodotto sempre più tecnologico e con un’attenzione minuziosa al dettaglio. La nostra peculiarità è la dedizione che destiniamo ad ogni singolo cliente e questo ci consente di instaurare con esso un rapporto di fiducia e ammirazione”.

“Curioso è sapere che alcuni clienti ci omaggiano dei loro prodotti per ringraziarci di un lavoro fatto con cortesia e professionalità, torte, marmellate, vino e altre leccornie sono stati omaggi molto graditi che ci hanno fatto sorridere” racconta sorridendo Donatella, responsabile Puntotenda.

Il segreto del successo di Puntotenda? “Gli obiettivi ed i traguardi si raggiungono esclusivamente cooperando insieme e nella medesima direzione, questo è il segreto per il funzionamento della nostra azienda”.

Alessandro e Donatella commentano così il traguardo dei 20 anni: “Ad oggi siamo lieti e grati di poter festeggiare 20 anni di attività, l’augurio che ci facciamo è quello di non accontentarci mai perché la soddisfazione più bella sarà quella che arriverà l’indomani”.

