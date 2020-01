Equilibrio psicofisico, un'opportunità di crescita globale

Se già molti decenni fa si parlava di logorio della vita moderna, figuriamoci nella società frenetica di oggi. Per chi desidera vivere la quotidianità come opportunità e non solo come difficoltà c’è una possibilità. Il Telaio della Vita è un’associazione apolitica e aconfessionale nata dall’idea di Claudia Tartara di voler far conoscere ad Alessandria la Naturopatia Umanistica® e il Bioenergetic-shen Treatment® messi a punto da Pino Ferroni. Con l’utilizzo di questo metodo a mediazione corporea la persona può raggiungere il suo equilibrio psicofisico e benessere.

“Mente e corpo sono un’espressione di un’unica realtà”, dicono dal Telaio della Vita, “Il benessere per essere tale è necessariamente psicofisico e molteplici possono essere gli strumenti per raggiungerlo e mantenerlo”.

“La maggior parte delle persone non è soddisfatta di come vive, nasce spesso un sottile malessere che crea in noi insoddisfazione. Fin dall’infanzia ci creiamo delle difese per evitare di soffrire: esse costruiscono il nostro carattere e anche parte dei nostri blocchi muscolari. Sta a noi portare consapevolezza sugli innumerevoli condizionamenti e imparare a vivere pienamente la quotidianità senza farci travolgere dalle emozioni, ma piuttosto imparare ad esprimerle e viverle. Non si possono cambiare gli eventi che si susseguono nel quotidiano, ma si può imparare a viverli ed affrontarli in modo differente, con nuovi strumenti, con la chiarezza dei nostri bisogni e la ricerca del loro soddisfacimento”.

Difficile? Il telaio della vita nasce proprio per questo: affiancare le persone attraverso incontri individuali, corsi, colloqui, conferenze e sempre nuove iniziative per intraprendere un percorso di apprendimento consapevole o per trovare la possibilità per imparare una nuova professione. Le iniziative sono molte e sempre originali per il panorama alessandrino: dalla Naturopatia Umanistica alle ginnastiche energetiche, dai corsi di massaggio a quelli di Apprendimento Consapevole, conferenze e corsi di Tao e sulla filosofia della medicina tradizionale cinese e non ultimo conferenze e corsi teorico pratici sull’Ecologia, in una accezione che si genera a partire dal rispetto per l’essere umano per andare verso l’ambiente che lo ospita.

Il Telaio della Vita offre l’opportunità e i mezzi per migliorarsi e valorizzarsi, sta a noi cogliere l’occasione di integrare la nostra parte fisica e quella più spirituale e andare verso la reale pienezza della nostra vita.

www.iltelaiodellavita.it

Strada Acqui in Cabanette n.1, 15122 Alessandria

Tel. 349 3598239 - info@iltelaiodellavita.it