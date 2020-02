Avviati tutti i corsi professionali alla fondazione Casa di Carità di Novi

NOVI LIGURE — E’ ormai in piena attività con i suoi numerosi corsi professionali la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure. Rimangono comunque sempre aperte le porte del Centro di Strada Boscomarengo con il personale docente e la direzione disponibili , previo contatto, per una visita guidata e per scoprire le novità che ci propone.

Ci sono ancora posti disponibili, anche se i termini delle iscrizioni on line sono scaduti a fine gennaio, per i due corsi triennali dell’Obbligo riservati a giovani in uscita dalla Scuola Media o che intendono abbandonare i primi anni di un ciclo di studi superiore. Anche per il prossimo Anno Formativo vengono proposti l’ Operatore del Benessere -indirizzo Estetica e Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, ciascuno di 2.970 complessive di cui 990 ore annue con stage durante il terzo anno di 300 ore e riservato ai giovani dai 14 ai 24 anni.

Intanto in questo periodo di contatti ed informazioni che si susseguono sia di persona che telefonicamente, si sta verificando un movimento di ex allievi che ritorna alla Casa di Carità per approfondire quello che ha appreso o per scoprire un altro percorso. Questo non può far che piacere perché sta a significare come l’Ente abbia lasciato un segno nei giovani e meno giovani a livello non solo affettivo, ma anche professionale. Per la Casa di Carità, capace anche di smuovere gli animi e i sentimenti delle persone, si tratta pur sempre di un evento straordinario.