Domenica golosa con il mercatino di Slow Food

Valorizzazione del territorio e del vino Gavi docg sono gli scopi principali dell’evento “Mercato per la gola” organizzato dal Circolo Acli di Monterotondo in collaborazione con la condotta Slow Food Gavi e Ovada per domenica 26 maggio, dalle 11.00 alle 19.00, a Monterotondo di Gavi. Da ormai diciannove anni consecutivi questo è uno degli appuntamenti più amati dai buongustai della zona, ma non solo, che permette loro di degustare le specialità del territorio immersi nella splendida cornice delle colline di Monterotondo, frazione di Gavi.

Non saranno presenti, però, solo prodotti e presidi locali ma anche una rassegna di specialità di alta qualità provenienti da regioni limitrofe attentamente selezionate dalla condotta Slow Food. Immancabile, poi, l’enoteca del Gavi dove si potrà degustare il grande bianco piemontese in tutte le sue sfumature. L’evento sarà caratterizzato anche dalla cucina di Monterotondo che proporrà gli agnolotti a “culo nudo” o nel vino Gavi docg, frittura con fiori e verdure di stagione, frittelle e la tanto amata focaccia dei panificatori novesi. Nel pomeriggio anche i più piccoli potranno divertirsi nell’angolo giochi allestito per loro con giochi, trucchi e animazione. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto.