Pierangela a Pantelleria per difendere l’ecosistema ambientale

NOVI - Una novese in prima linea nella conservazione dell'ambiente.

La dottoressa Pierangela Angelini, laureata in scienze naturali a Genova, è stata nominata dal Ministero dell'Ambiente, nel consiglio direttivo del parco di Pantelleria, il più recente parco nazionale istituito in Italia.

Attualmente lavora a Roma come ricercatrice presso l'Ispra (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, braccio operativo del Ministero dell'Ambiente).

“Essere membro del consiglio direttivo di un parco nazionale – dice Angelini - rappresenta una importante responsabilità nel campo della conservazione ambientale.

I parchi nazionali in Italia sono 25 e sono serbatoi di biodiversità, la cui importanza, ormai da anni è riconosciuta a livello scientifico per la sicurezza alimentare ed energetica, per la resistenza ai disastri naturali, per migliorare la disponibilità e la qualità delle risorse idriche e della salute umana”.

Pierangela Angelini si recherà costantemente in quel di Pantelleria (giovedì avrà una riunione) per riunirsi con gli altri membri per deliberare, ad esempio, quali azioni intraprendere per la salvaguardia delle coste, delle foreste “a Pantelleria- continua Angelini- ve ne sono ad altissimo rischio incendio. Inoltre decidiamo se è il caso di vietare l'accesso in alcuni luoghi che possono essere messi a rischio dal via vai dei turisti. I sopralluoghi sono fondamentali per capire se le azioni decise dal direttivo sono efficaci per la conservazione dell'ambiente”.

Pierangela Angelini è orgogliosa del ruolo che le è stato affidato soprattutto “perchè mi permette di essere parte attiva nella tutela dell'ambiente ancor più di quanto non lo sia stata fino ad oggi”.

Anche la città deve essere orgogliosa di questa figlia che porta il nome di Novi oltre i confini provinciali.