Alla scoperta del territorio a piedi, in bici, a cavallo...

TAGLIOLO - Una due giorni a ritmo lento alla scoperta delle bellezze dell'Ovadese. Gli strumenti, le racchette da nordic walking, la bicicletta (normale o con pedalata assistita) il cavallo. A organizzarla per il fine settimana tra il 24 e 25 agosto un gruppo di realtà attive nel campo del turismo che hanno deciso di fare rete: La Gazzeri country house, Hobby Bici, Vino Via e Luigi Horse Trainer. «La nostra zona – spiega Nicolò Porcari, tra i promotori dell'iniziativa e gestore di una struttura ricettiva tra Tagliolo e Lerma – si presta bene per essere metà di vacanze attive. L'anno del Dolcetto rappresenta un'opportunità straordinaria per valorizzare il territorio. Per questo abbiamo deciso di fare sistema». Non a caso il titolo è "Attraversa le colline del Dolcetto".



Nel dettaglio, sono previste un'escursione in mountain bike con la guida David Pastore all'interno delle Capanne di Marcarolo, tra i laghi della Lavagnina, una camminata a piedi su un percorso di 18 chilometri che rappresenta la tappa 5 della “Vino via”, percorso escursionistico dedicato alla cultura del vino, tra Gavi e Tagliolo, una passeggiata a cavallo tra i sentieri e i boschi di quell'area. Nella giornata di sabato 24 i percorsi confluiranno all'interno della tenuta “La Gazzeri” dove alle 18.00 sarà servita una “merenda sinoira” con prodotti rigorosamente del territorio. Per informazioni e prenotazioni: 0143.18.70.009 oppure 347.85.43.308. Partecipano alla promozione dell'evento: Aree Protette Appennino Piemontese, Attraverso Festival, Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, Consorzio Turistico Sistema Monferrato, Bike Square, MTB is Freedom, Fiab Monferrato Bike.