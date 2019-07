In piazzetta piano suonato a quattro mani

GAVAZZANA- Il Gavazzana Blues si sposta all’aperto, nella piazzetta degli Scacchi, e lunedì 1° luglio dalle 21.30 propone il Four Hands Piano Duo: la pianista statunitense Stephanie Trick, con Paolo Alderighi, presentano un progetto a quattro mani dedicato alla musica americana.

Un approccio nuovo e fresco per proporre un repertorio di brani della swing era, allo stile stride piano, ragtime, blues e boogie woogie.

Paolo Alderighi e Stephanie Trick si sono conosciuti nel 2008 al festival pianistico di Boswil (Svizzera) e nel 2010 hanno iniziato a collaborare ad un progetto a quattro mani dedicato al jazz classico.

In seguito alla pubblicazione del loro primo cd insieme, Two for One (2012), sono stati invitati a vari jazz festival in America, Europa e Giappone. Il secondo album insieme, Sentimental Journey (2014), dimostra l’impegno nella formula del quattro mani su una tastiera, molto utilizzata nella musica classica ma alquanto rara nel jazz.

Paolo Alderighi è nato a Milano, si è diplomato in pianoforte al conservatorio di Milano nel 2000 sotto la guida di Maria Gloria Ferrari e laureato all’Università Bocconi in Economia per le arti, la cultura e la comunicazione nel 2005.

Si è esibito in tutta l’Europa, negli Stati Uniti, in Asia, Australia e Africa, collaborando con i migliori musicisti di jazz classico.

Stephanie Trick, nata a San Francisco e cresciuta a St. Louis, è considerata la “rising star” dello stride piano. Si è laureata in Musica all’Università di Chicago ed è invitata nei principali festival di ragtime, boogie woogie e swing negli Stati Uniti e in Europa.