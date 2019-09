Leonardo, arte sacra e Resistenza a palazzo Spinola

Domenica 29 settembre, a Rocchetta Ligure, i musei di Palazzo Spinola – il museo della Resistenza e della Vita Sociale in Val Borbera e il museo d’Arte Sacra delle Valli Borbera e Spinti - partecipano alla terza giornata nazionale dei Piccoli Musei e offrono in dono ai visitatori una piccola Mela Carla della Val Borbera con la relativa scheda pomologica.

Domenica 29 Settembre è anche la giornata conclusiva della seconda edizione del progetto artistico BorberArt, nato dalla collaborazione tra il Comune di Rocchetta Ligure e Parco Mongiardino. In occasione del finissage, a partire dalle ore 11.00, verrà presentato il catalogo in formato cartaceo della seconda edizione di BorberArt e sarà possibile visitare per l’ultima volta la mostra allestita nelle sale di Palazzo Spinola e, a seguire, ammirare le opere di land art installate all'interno del "percorso sensoriale" al Parco Mongiardino.

Sarà anche l’ultimo giorno possibile per visitare la mostra Leonardo – homo universalis.

Orari di visita : ore 9.30-13.00 e 15.30-18.30.

Contatti: museo.rocchettaligure@gmail.com - 333 8045547