Guglielmo Guido argento agli italiani Under 18

Guglielmo Guido è allenato per mesi, lo ha anche confessato agli alunni dell’istituto comprensivo di Spinetta protagonisti, con lui, di ‘Bocciando s’impara’, progetto della Federazione. Il campionato italiano individuale Under 18, a San Damiano d’Asti, era il grande obiettivo della stagione: titolo sfiorato, avanti 9-7 e poi superato all’ultimo tiro, a tempo scaduto, da Simone Mana della Beinettese.

Per il giovane novese un argento, comunque, prezioso, anche per il comitato provinciale della Federbocce, perché anche se Guglielmo gareggia per la Borgonese è patrimonio sportivo del nostro territorio.

Che festeggia anche il secondo posto nel campionato a coppie, con il duo Under 18 della Nuova Boccia, Stefano Vescio e Matteo Chiodin, entrambi di Domodossola, ma tesserati per la società del presidente Renzo Reverso, sconfitti (3-13) solo nella finale da Alessandro e Daniele Curto della Bocciofila Arnasco.