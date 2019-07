Overall Tre Colli festeggia, Ghiron è campione

Una classica fra le più dure per assegnare il titolo di campione regionale Under 23, la Ciriè - Pian della Mussa, con arrivo in salita.

Dove festeggia Overall Tre Colli, perché a indossare la maglia è Filippo Ghiron, un ‘primo anno’, giovane promessa su cui il team manager Massimo Subbrero ha deciso di puntare.

In classifica generale svetta un francese dell’Ag2r, vivaio di un team professionistico, in zona podio Francesco Baldi, 5°, al suo settimo piazzamento nella top ten in questa stagione, la prima del campano con Overall.

Ghiron è 18° e primo dei piemontesi, in volata batte Mattia Guasco, portacolori dell’altra società della provincia, Lan Service Zheroquadro.