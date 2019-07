Due pianisti d'eccezione in una serata di musica statunitense

GAVAZZANA — Un progetto a quattro mani dedicato alla musica americana: stasera, lunedì 1° luglio, a Gavazzana sarà di scena il duo Stephanie Trick e Paolo Alderighi. La pianista statunitense e il musicista italiano presenteranno un approccio nuovo a un repertorio di brani della Swing Era, in stile Stride Piano, Ragtime, Blues e Boogie Woogie.

A partire dalle 21.30, la piazzetta degli Scacchi ospiterà i due pianisti che collaborano insieme fin dal 2010. In seguito alla pubblicazione del loro primo cd, “Two for One” (2012), sono stati invitati a vari jazz festival in America, Europa e Giappone. Il secondo album, “Sentimental Journey” (2014), dimostra l’impegno nella formula del quattro mani su una tastiera, molto utilizzata nella musica classica ma alquanto rara nel jazz. Hanno recentemente pubblicato due nuovi lavori discografici, “Double Trio Live” (2015) e “Double Trio” Always (2016), con il classico organico del trio jazz ma con due pianisti invece che uno.

Si sono esibiti in molti festival tra cui il San Diego Jazz Festival, il Sacramento Music Festival, il Dixieland Jazz Festival di Monterey, il West Coast Ragtime Festival di Sacramento, il Kobe Jazz Street Festival in Giappone, il Jazz & Blues Festival di Edimburgo, il Jazz Festival di Dresda, il Jazz Festival di Ascona in Svizzera, il Bohém Ragtime & Jazz Festival di Kecskemét, Ungheria. Hanno suonato al Teatro Dal Verme di Milano, al Jazzland di Vienna, al Jazz Bistro di Toronto e in molti altri jazz club. Insomma, un curriculum di tutto rispetto per un concerto davvero da non perdere.