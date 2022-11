Alla scoperta del 'Valore Artigiano'

Confartigianato, sedi di Alessandria e Asti, vuole promuovere le produzioni artigiane di eccellenza, alimentari e manifatturiere d’ogni genere, per far conoscere le realtà tradizionali ed innovative di un territorio variegato e ricchissimo di qualità.

“Valore Artigiano” è il progetto che entra direttamente nelle botteghe, va a curiosare tra i laboratori e gli attrezzi del mestiere per far conoscere quei mondi, permeati di tradizioni e competenze, di cui si conoscono solo i prodotti finali e poco di come vengono realizzati. A raccontare queste storie saranno gli stessi protagonisti: gli artigiani.

Video interviste

Il format – realizzato grazie al supporto e contributo della Camera di Commercio di Alessandria e Asti – prevede una quarantina di video in altrettante realtà delle due province, divise per settore. Verranno raccontate storie di lavorazioni di nicchia, procedimenti ed esperienze che si tramandano da generazioni, spesso sapientemente coniugate con tecnologie all’avanguardia. Attività premiate ogni giorno da clienti e turisti che meritano di essere apprezzate e condivise.

Si utilizzeranno i canali di comunicazione interattivi e social-mediatici per far conoscere soprattutto ai giovani cosa sia il ‘valore artigiano’ e come si esprima oggi. E magari far capire loro le potenzialità di professioni altamente gratificanti e indispensabili nella nostra società, che potrebbero orientare le future scelte formative di alcuni di loro.

“Gli artigiani sono innovatori nella tradizione”, puntualizza il presidente di Confartigianato Imprese Alessandria, Adelio Giorgio Ferrari, “Sanno essere sostenibili, rendono vivo il territorio e portano avanti quei valori familiari e di comunità che contraddistingue il tessuto imprenditoriale italiano. A volte sono restii a far conoscere i propri ‘segreti’, però. L’idea è proprio quella di offrire la possibilità a vari imprenditori di ‘metterci la faccia’ e dimostrare che dietro ad un servizio o a un prodotto di qualità, ci sono persone, sentimenti, emozioni. Quelle che vogliamo trasmettere e di cui andiamo fieri”.

Eccellenze delle province

Le video interviste hanno il secondo fine di promuovere il territorio attraverso un altro punto di vista: quello di chi ci lavora e lo rende speciale ogni giorno. “Gli artigiani sono custodi di una ricchezza poco conosciuta ma importantissima".

Per questo da lunedì ospiteremo su tutti i portali del network la prima puntata dando voce e anima ai professionisti artigiani.

www.confartigianatoal.it