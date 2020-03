Cede la fognatura, voragine nell'asfalto

NOVI LIGURE — Il cedimento delle condutture della fognatura sembra essere la causa della voragine che si è aperta questa notte in via Cavallotti a Novi Ligure, all'incrocio con via Baiardi. Sul posto erano in corso lavori di manutenzione che a questo punto proseguiranno anche nei prossimi giorni, per risistemare le tubature e il manto stradale. Via Cavallotti rimane chiusa al traffico nel tratto tra via Baiardi e via Trieste. I veicoli in arrivo da via Garibaldi possono solo proseguire in direzione di via dei Mille e di viale Rimembranza. I veicoli in arrivo da viale Saffi possono svoltare a destra verso via Garibaldi o a sinistra verso via dei Mille.