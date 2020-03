Via Cavallotti, tempi lunghi per i lavori alla voragine

NOVI LIGURE — Si prospettano tempi lunghi per i lavori alla voragine che si è aperta in via Cavallotti a Novi Ligure. In una nota congiunta, l'amministrazione comunale, l'Acos e Gestione Acqua spiegano che il termine della riparazione è prevista per la fine di febbraio, salvo intoppi.

Sabato 8 febbraio era stata interdetta al traffico una porzione della carreggiata di via Cavallotti (all’incrocio con via Baiardi) a causa di un avvallamento nel manto stradale. «Ieri, in fase di sopralluogo da parte di Gestione Acqua, il manto stradale ha ceduto, rendendo necessaria la chiusura della viabilità in quel tratto di strada», dicono. A causa del cantiere per il ripristino predisposto dalla società Gestione Acqua rimane interdetto al traffico il tratto di via Cavallotti compreso tra l’incrocio di via Baiardi e via Betlemme, fino a fine lavori.