Voragine in via Cavallotti, si allungano i tempi del cantiere

NOVI LIGURE — Si allungano i tempi per la sistemazione di via Cavallotti, dove la settimana scorsa si è aperta una voragine causata dal cedimento del voltino della vecchia fognatura. La società Gestione Acqua fa sapere che «si è vista costretta ad ampliare il cantiere» e che la fine dei lavori è prevista, salvo imprevisti, per la prima settimana di marzo.

Il cantiere, che inizialmente riguardava il tratto di via Cavallotti compreso tra via Baiardi e via Betlemme, si è esteso per alcune decine di metri. In particolare, la circolazione sarà interdetta nel tratto di via Cavallotti tra viale Saffi e via Betlemme e nel tratto di via Baiardi tra corso Italia e via Cavallotti. In via Cavallotti inoltre è vietata la sosta sul lato sinistro fino all’intersezione con via Trieste.