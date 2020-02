Intossicazione da monossido: famiglia portata in camera iperbarica

STAZZANO - Trattamento di emergenza in camera iperbarica per una famiglia residente a Stazzano, padre, madre e figlia di 7 anni, vittima di intossicazione accidentale da monossido di carbonio in casa.

Nella tarda serata di ieri, lunedì, il padre ha trovato la figlia in stato di incoscienza e ha allertato i soccorsi. Nell'abitazione è stata riferita la presenza di una calderina. Aerato l'ambiente, la bambina ha ripreso conoscenza ed è stata portata al pronto soccorso dell'Ospedale di Novi Ligure per le cure del caso. Dagli accertamenti effettuati, anche il padre e la madre mostravano segni di intossicazione da monossido di carbonio e per tutti è stata data indicazione per il trattamento di ossigeno terapia iperbarica in regime di emergenza nel centro Habilita Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese.

Il trattamento si è svolto dalle ore 2,45 alle 4,40. Al termine della terapia il nucleo famigliare è stato ricondotto all'ospedale di Novi Ligure per proseguire le cure.