Cirio: "Coronavirus, non c'è un focolaio piemontese"

TORINO - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, aggiorna sull'emergenza coronavirus: "Non c'è un focolaio piemontese. Noi siamo per una riapertura graduale, dalla prossima settimana, di scuole e attività. Ma domani sarà il governo a decidere come muoversi. Stiamo parlando della salute delle persone".