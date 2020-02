Chiese aperte e celebrazione delle messe domenica 1° marzo

TORINO - Chiese aperte nella giornata di domani, domenica 1° marzo: monsignor Cesare Nosiglia, presidente della Cep, e i vescovi piemontesi - in accordo con il presidente Alberto Cirio - comunicano infatti che "domenica 1° marzo potranno essere celebrate tutte le messe festive nelle diocesi del Piemonte, rispettando le precauzioni già indicate in precedenza".

Dunque, niente scambio di pace e comunione sulla mano; inoltre - si legge sempre nella nota dei vescovi - "è opportuno chiedere ai partecipanti di non accalcarsi, mantenendo una certa distanza anche nel momento della comunione. Si potrà celebrare il rito delle ceneri, ma imponendole sul capo, senza contatto".

In attesa di ulteriori indicazioni, per eventuali funerali previsti nei giorni successivi restano le modalità indicate nei giorni scorsi, ovvero solo con i familiari stretti, all’aperto e senza la preghiera del rosario.