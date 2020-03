Appennino, una spruzzata di neve e pioggia abbondante

Piogge abbondanti e una spruzzata di neve sui rilievi dell’Appennino al confine tra Piemonte e Liguria. Le centraline posizionate nei pressi dello spartiacque dall’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, hanno registrato 1-2 centimetri di neve ai Piani di Carrega in val Borbera, a Capanne di Marcarolo in val Lemme e sul Bric Berton a Ponzone, nell’acquese.

Più abbondante la pioggia, che a Fraconalto, sempre in val Lemme, nelle ultime 24 ore ha raggiunto quota 89 millimetri. In val Borbera, 65 millimetri a Carrega e 47 a Roccaforte. In valle Scrivia, caduti 45 millimetri ad Arquata. Più moderati i valori man mano che ci si avvicina verso la pianura: 27 millimetri a Ovada, 26 a Gavi, 18 a Novi Ligure e a Basaluzzo.

Nel tortonese, il picco è stato registrato a Isola Sant’Antonio e a Castellar Ponzano (24 millimetri in altrettante ore). La centralina di Lobbi, ad Alessandria, ha di poco superato i 19 millimetri, mentre quella di Casale si è fermata a 15 millimetri.

Per domani, martedì 3 marzo, l’Arpa prevede residue deboli precipitazioni sull’Appennino alessandrino nelle ore prima dell’alba. Mercoledì tornerà il sole, anche se con temperature in discesa.