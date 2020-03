Corto circuito, esplode un tombino: città senza corrente

SERRAVALLE SCRIVIA - Un’esplosione nel sottosuolo di Serravalle Scrivia ha lanciato in aria il coperchio di un tombino stradale, dal quale è iniziato a uscire fumo: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Serravalle Scrivia e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. Dai primi accertamenti, pare che il botto nella conduttura fognaria sia stato causato da un corto circuito in una cabina dell’energia elettrica a 15.000 volt che si trova a poche decine di metri di distanza.

L’ipotesi è confermata anche dalla mancanza di corrente in gran parte di Serravalle Scrivia: i tecnici dell’azienda che gestisce il servizio hanno ripristinato in parte la fornitura, ma un’ampia zona della città è ancora al buio. Ci sono assicurazioni che il normale funzionamento sarà ripristinato entro sera.

L’esplosione è avvenuta in prossimità dell’incrocio tra via Martiri della Benedicta e via Monterotondo, all’ingresso di Serravalle per chi proviene da Novi Ligure.