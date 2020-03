Salta la Milano - Sanremo: una nuova data?

MILANO - Adesso è ufficiale: la Milano - Sanremo non si correrà il 21 marzo. Pochi minuti fa la comunicazione di Rcs, che organizza: "Verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, Rcs Sport ha deciso di annullare la Milano - Sanremo, che si doveva correre il 21 marzo, e il Giro di Sicilia, dal 1° al 4 aprile".

In precedenza era stata annullata la Tirreno - Adriatico, dall'11 al 17 marzo.

Insieme alla Federciclo, Rcs chiederà all'Uci, l'Unione Ciclistica Internazionale, di ricollocare le tre corse in altra data del calendario ciclistico internazionale.