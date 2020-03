Ospedale, le regole per l'accesso di pazienti e visitatori

NOVI LIGURE — «I reparti e i servizi del presidio ospedaliero sono regolarmente funzionanti, così come le attività ambulatoriali, in forma limitata secondo le indicazioni regionali»: il sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella fa il punto sulla situazione dell'ospedale San Giacomo e spiega che «a seguito della sanificazione e del trasferimento di tutti i pazienti positivi al coronavirus, il Pronto soccorso è stato riaperto ed è nuovamente garantito l’accesso a utenti e ambulanze».

«Il Pronto soccorso garantisce la copertura medica come normalmente programmato dal momento della riapertura, compreso il pre triage per la gestione dei sospetti casi di coronavirus. I pazienti con sospetta positività vengono trattati come positivi e collocati in un’apposita area di isolamento. In caso di conferma della positività il paziente verrà trasferito al Covid Hospital di Tortona», afferma Cabella.

Sono stati rimossi i presidi dei carabinieri agli accessi. Sono invece mantenute le limitazioni all’accesso all’ospedale a parenti, visitatori e fornitori a chi non è parte del personale. Viene previsto l’accesso di un solo visitatore per paziente con orario 12.30-13.30 e 18.30-19.30.