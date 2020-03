"Chiudete gli uffici postali"

ALESSANDRIA - "Chiediamo la chiusura di tutti gli uffici postali, dei centri di recapito e dei centri di smistamento del Piemonte". E quanto scrive Gerlando Carafassi, segretario resionale della Slp Cisl del Piemonte, fortemente preoccupato per la mancanza di sicurezza degli uffici postali dove "mancano completamente mascherine antivirus e guanti", senza contare che "sono privi di dispositivio di ingresso, anche semplici, che regolino l'afflusso numericamente e in termini di distanza dagli operatori".

Non solo: "La pulizia e la sanificiazione degli uffici, dei centri di recapito e degli stabilimenti non è stata a tutt'oggi eseguita e mancano disinfettanti non solo per il personale ma da mettere a disposzione anche della clientela e dell'utenza".

La missiva è stata inviata ai responsabili nazionali e di macroarea di Poste Italiane.