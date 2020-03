Coronavirus: il primario Paola Varese positiva

OVADA - Ha dato la notizia attraverso i canali istituzionali, sindaco e Capo Dipartimento di Area Medica. Paolo Varese, primario del reparto di Medicina dell'Ospedale di Ovada, ha contratto il Coronavirus. “L'ho contratto - ha spiegato in una lettera - lavorando sodo da oltre un mese e mezzo, con i miei collaboratori, e gli operatori del PS, a cui va tutta la mia riconoscenza, cercando di arginare nella nostra realtà l'evoluzione dell'imminente epidemia con tutti gli strumenti che il mio ruolo mi consentiva di adottare: procedure rigide di ingresso dei malati in Reparto, isolamento da contatto dei malati con sintomi respiratori, selezione dei pazienti in tenda con visite e esami, sanificazione quotidiana degli spazi a rischio. Per questo posso dire, con orgoglio, che, grazie all'impegno di tutti, compreso quello strategico della ditta di Pulizie, L'Ospedale di Ovada a tutt'oggi è Coronavirus free!”.

E ancora. “ I malati hanno avuto le cure giuste ed adeguate, protetti da ogni contagio. Chi è arrivato con un quadro di infezione, in condizioni di assoluta sicurezza per lui e gli altri, è stato inviato nelle sedi più opportune. Avendo supportato, con turni di guardia DEA, i Colleghi di un altro ospedale, poi chiuso per la presenza del virus, tuttavia, anch'io “ sono caduta sul campo. Sto bene e sono a casa. Ho allertato personalmente tutti i pazienti da me visti la scorsa settimanaMa voglio cogliere, come altri prima di me, l'opportunità della mia malattia per richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità assoluta di seguire rigidamente le norme previste”.