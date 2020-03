Il campionato non è (ancora) finito

ALESSANDRIA - Con un po' più di attenzione, è evidente che sia un falso: il quarto criterio per decidere la posizione in classifica al netto della parità di punti è il 'blasone dell'allenatore', ma anche i punti precedenti vanno in totale controtendenza con quanto da sempre dichiarato dalla Lnd come criterio per decidere i piazzamenti.

Il "Comunicato ufficiale 274" della Lnd è un falso, ben studiato per coinvolgere tutti quelli che vorrebbero risposte in questo lungo mese di attesa, ma non ha nessun carattere di ufficialità: potete scaricarlo qui.