Mandateci disegni e scritti dei vostri bambini

ALESSANDRIA - Il virus non ferma la creatività, anzi dovrebbe stimolarla. E i bambini? Come si comportano i bambini in questo periodo anomalo e complicato? Come lo raccontano, i più piccoli? Immaginiamo che, opportunamente stimolato da genitori e nonni, ci sia chi disegna, chi scrive, chi immagina, chi commenta...

"Il Piccolo" ha pensato di dare spazio ai bambini e alla loro fantasia. Aspettiamo testi e disegni: li pubblicheremo, cercando di iniettare un po' di colore e allegria in queste giornate buie e dense di preoccupazioni.

Potete scrivere a: redazione@ilpiccolo.net, redazione@alessandrianews.it, oppure utilizzare il numero whatsapp 338 8091790. Le "opere" più significative, interessanti, emozionanti, divertenti saranno pubblicate sul giornale, in edicola il martedì e il venerdì.

Ah! E non dimenticate di segnalarci il nome del piccolo autore!